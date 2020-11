Poucos saberão, de fora do sector, que em Pegões, no pólo de conservação da variabilidade genética da videira da Porvid, se está a cuidar do futuro da viticultura e do vinho português. Culminando um trabalho de seleccção iniciado há 42 anos, estão a ser conservados e replicados milhares de genótipos de todas as castas nacionais, cujo número poderá ser mais elevado do que se pensava.