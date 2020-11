Madeira eleita “melhor destino insular do mundo”: nova campanha celebra os madeirenses

A Associação de Promoção da Madeira anunciou que vai lançar uma nova campanha de divulgação da ilha para assinalar a sua eleição como Melhor Destino Insular do Mundo, pela sexta vez consecutiva, nos World Travel Awards.

“Este é o sexto ano consecutivo que a Madeira é reconhecida com a distinção internacional, no mesmo mês em que foi igualmente reconhecida como o Melhor Destino Insular da Europa”, refere a associação em comunicado, realçando que o prémio reflecte a “dedicação e paixão na arte de receber”, num ano em que o destino está bastante afectado pela pandemia de covid-19.

A cerimónia da 27.ª edição do World Travel Awards decorreu sexta-feira em Moscovo, na Rússia, por videoconferência.

“Para marcar o momento, a Associação de Promoção da Madeira lança uma nova campanha que tem como objectivo celebrar uma das principais razões que a torna o Melhor Destino Insular do Mundo: as pessoas”, indica a instituição, reforçando: “A resiliência, empatia e dedicação fazem com que quem visita a Madeira se sinta em casa, uma experiência que marca e não passa despercebida”.

A campanha, produzida internamente, terá a duração de um mês e estará disponível no Facebook, Instagram e Youtube, em português, inglês, francês e alemão.

“A Madeira teve duas nomeações neste mês de Novembro que nos enchem de orgulho”, afirma Nuno Vale, diretor Associação de Promoção da Madeira, sublinhando: “Os prémios que o destino tem recebido são, para além do reconhecimento da qualidade da Madeira enquanto destino turístico, uma excelente ferramenta de comunicação que nos tem permitido construir um posicionamento sólido”.

O responsável salienta que as distinções ganham “maior relevância” num ano “tão atípico” e constituem um “indicador de reconhecimento” pelo trabalho de adaptação às novas circunstâncias.

“Em 2020, o foco tem sido no posicionamento de destino mais seguro da Europa, para que locais e turistas possam continuar a experienciar uma verdadeira experiência turística em segurança”, adianta Nuno Vale.

Também o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, congratulou-se com o prémio, considerando que se trata da “reafirmação e reconhecimento” da qualidade do destino.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O galardão de Melhor Destino Insular do Mundo 2020 atribuído à Madeira é um grande feito, representa a sustentação do arquipélago enquanto destino seguro, e é uma distinção que a todos deve encher de orgulho”, refere em comunicado.

As regiões da Madeira, Lisboa e Algarve venceram, nas categorias melhor destino insular, melhor “city break” e melhor destino de praia, os World Travel Awards 2020.