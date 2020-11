Algarve eleito pela primeira vez “melhor destino de praia do mundo”, sinal de “esperança” para 2021

O Algarve já está habituado a celebrar os World Travel Awards, não só porque a sua hotelaria sai sempre em destaque, mas porque tem conquistado o galardão para melhor destino de praia da Europa, distinção que também obteve este ano. Mas esta sexta-feira estreou-se na gala mundial dos “óscares” do turismo como “melhor destino de praia do mundo".

“É um orgulho imenso para a região receber, pela primeira vez, este prémio a nível mundial, e também uma enorme responsabilidade”, comenta a Associação de Turismo do Algarve em comunicado.

Em tempos de pandemia com a crise global instalada e a indústria do turismo entre as mais perdedoras, “receber esta dupla distinção é, este ano, mais importante do que nunca”, diz João Fernandes, o presidente do Turismo algarvio.

É, refere, para empresas e profissionais da área, o “justo reconhecimento do seu mérito, um sentimento de esperança e um grande incentivo”.

Num ano em que houve uma forte redução de turistas na região, com o desemprego no sector a agravar-se e grande parte da hotelaria a encerrar - as previsões são de 70% dos hotéis fecharem no Inverno -, o galardão, que será obviamente utilizado para promover o Algarve em 2021, serve assim como “incentivo” para continuar a “trabalhar e a acreditar que o turismo vai renascer e voltar ainda mais forte".

Ao “óscar” de melhor destino de praia concorriam pesos pesados do turismo tão diversos quanto, entre outros, Cancún, Maldivas, Jamaica, Miami Beach, as Filipinas e a Tailândia, a Riviera Maya do México, Santa Mónica na Califórnia ou Turcos e Caicos. O prémio, como todas as categorias dos WTA, é votado pelos profissionais registados (cujo voto vale por dois) e pelo público em geral.

Um “feito notável, que assume uma relevância acrescida num ano difícil como o de 2020”, sublinha-se.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além do galardão máximo balnear, também a hotelaria algarvia de luxo esteve em destaque com vitórias para o Vila Joya de Albufeira (melhor restaurante fine dining de hotel), Conrad Algarve e Dunas Douradas, ambos de Almancil, votados como melhores resort de lazer de luxo e resort de golfe e villas, respectivamente.

“Estes prémios vêm conferir ao Algarve um valor acrescentado inestimável”, conclui João Fernandes.