Plano da TAP passa por redução da massa salarial em 25%

O plano de reestruturação da TAP passa por medidas como o corte de massa salarial em 25%, medida que abrange todo o grupo, de modo a baixar os custos fixos. Esta foi uma das medidas anunciadas pela empresa pública (o Estado detém agora 72,5% do capital) aos sindicatos, no âmbito da ronda de reuniões que decorreu esta sexta-feira.

A informação consta de um comunicado enviado esta sexta-feira à noite pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aos seus associados. Além desta redução, o SNPVAC fala de uma onda de despedimentos que só no caso dos tripulantes de cabine implica a saída de “750 tripulantes efectivos”. A este número, realça o sindicato, juntam-se os cerca de mil tripulantes de cabine cujos contratos a prazo não foram renovados desde Março ou não serão renovados nos próximos meses. Ao todo, serão perto de 1800 empregos só nestas funções.

“Foi com grande preocupação que saímos da reunião realizada esta tarde com a administração da TAP”, diz o SNPVAC, que esteve sentado à mesa com Ramiro Sequeira, presidente executivo interino, Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração, e com o director dos recursos humanos, Pedro Ramos. A empresa está também a contar com o apoio da consultora BCG.

“Estes números que aqui se reflectem representam danos incalculáveis nas nossas famílias. Não é de números que falamos, mas sim de pessoas”, acrescenta o sindicato. “Dado que o plano não está fechado, ainda estamos a tempo de reparar esta situação”, diz o SNPVAC, afirmando que irá dar conhecimento das suas posições ao ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, no dia 2 de Dezembro, quando este se reunir com os representantes dos trabalhadores, apenas oito dias antes de o prazo para entregar o plano em Bruxelas chegar ao fim. A empresa está também a reduzir o número de aviões da frota, depois de vários anos a apostar no crescimento em aeronaves e trabalhadores, estratégia interrompida pela pandemia de covid-19.

Apesar dos pedidos de esclarecimentos do PÚBLICO, a empresa não se pronunciou. Esta sexta-feira à noite, a TAP anunciou apenas que ia prescindir do regime de apoio extraordinário à retoma progressiva no mês de Dezembro, apoio esse que lhe tem permitido fortes poupanças em termos de despesas com trabalhadores. Um dos requisitos para aderir a esta medida é o de não efectuar despedimentos.

Esta sexta-feira, a TAP voltou também a entrar no debate político, com o presidente do PSD, Rui Rio, a dizer que “o primeiro erro” do Governo foi o de meter dinheiro na empresa “às cegas”. “Agora vamos ver o plano de reestruturação, se é exequível e quanto dinheiro pode mais precisar”, sustentou, citado pela Lusa.

O Governo alocou 1200 milhões de euros para financiar a TAP este ano, através de tranches mensais, que podem, no todo ou em parte, serem depois convertidos em capital. Ao empréstimo está associado o pagamento de um juro calculado pelo valor da taxa IBOR (que as Finanças dizem corresponder no essencial à Euribor a 12 meses à data) a que acresce mais 4%. E, para o ano, estão já preparados pelo menos 500 milhões de euros, via garantia pública, para ajudar a empresa a financiar-se – desde que Bruxelas concorde. Devido às ajudas de Estado, é necessário apresentar um plano que mostre que a empresa é viável por si mesma, em condições de mercado.

De acordo com os dados semestrais da TAP – período em que o grupo teve um prejuízo de 606 milhões de euros, dos quais 582 milhões devido à TAP, SA –, a companhia aérea chegou ao final de Junho com 8593 trabalhadores, quando o universo laboral que se verificava no final de Fevereiro era composto por 9153 (10.952 no total do grupo). Olhando para o grupo, este contava com 10.952 trabalhadores no final de 2019. A 15 de Outubro, numa audição parlamentar, o ministro Pedro Nuno Santos afirmou que já tinham saído do grupo TAP 1200 trabalhadores, e que o número ia chegar aos 1600 até ao final do ano, incluindo-se aqui empresas como a Cateringport.

Em 2019, ano em que o grupo teve um prejuízo de 105,6 milhões de euros, os gastos com pessoal foram a segunda grande rubrica de gastos do grupo TAP, no valor de 751,9 milhões de euros, 7% acima de 2018. O combustível para aeronaves chegou aos 789,6 milhões.