O suspeito do costume volta a não deixar o Sporting falhar

Não houve o fulgor das últimas três partidas, onde os “leões” tinham goleado o Tondela (4-0), o V. Guimarães (4-0) e o Sacavenense (7-1), mas, com personalidade q.b., o Sporting desenvencilhou-se neste sábado de mais um problema e consolidou a liderança na I Liga.

Apesar de ter começado a perder na recepção ao Moreirense, a equipa “leonina” conseguiu dar a volta (2-1) e garantiu a sétima vitória em oito jornadas do campeonato. Para não variar, o homem do jogo foi Pedro Gonçalves: o internacional sub-21 português marcou os dois golos sportinguistas e já leva nove na I Liga.

O jogo no Estádio de Alvalade começou com um golo do Moreirense (Luis Neto, aos 3’, na própria baliza), mas pouco depois Pedro Gonçalves, com alguma sorte à mistura, restabeleceu o empate.

Jogando com personalidade, o Sporting teve duas excelentes oportunidades para se colocar em vantagem (Sporar e Pedro Gonçalves acertaram na barra), mas o Moreirense resistiu até aos 75’: após recuperar a bola, Pedro Gonçalves rematou de fora da área e Pasinato deixou passar a bola por debaixo do corpo.