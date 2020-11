Sem Ronaldo, Juventus ficou sem vitória

A Juventus, sem Cristiano Ronaldo, ficou-se neste sábado por um empate em casa do Benevento (1-1), na nona jornada da Liga italiana de futebol, e foi ultrapassada pelo Inter de Milão, podendo ficar também mais longe da liderança.

Os comandados de Andrea Pirlo, que poupou o português, marcaram primeiro, num golo do espanhol Álvaro Morata, aos 21 minutos, mas Gaetano Letizia, no terceiro minuto de descontos do primeiro tempo, igualou o marcador.

Já depois do apito final, a “Juve” viu ainda Morata ser expulso, por alegadas palavras dirigidas ao árbitro.

Sem perder, mas com mais empates (cinco) do que vitórias (quatro), a formação de Turim segue agora em quinto, com 17 pontos, os mesmos pontos da Roma, de Paulo Fonseca, que é quarta com menos um jogo, e a um de Inter, segundo, e Sassuolo, terceiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No primeiro jogo do dia, o Inter venceu no reduto do Sassuolo por 3-0, com golos do chileno Alexis Sánchez, aos quatro minutos, do romeno Vlad Chiriches, aos 14, na própria baliza, e de Roberto Gagliardini, aos 60.

O AC Milan, que no domingo recebe a Fiorentina, desfalcado do goleador sueco Zlatan Ibrahimovic, lesionado, tem 20 pontos e pode sair reforçado na liderança, enquanto a Roma visita o Nápoles, sexto.

A partida no San Paolo é o grande destaque de domingo na Serie A, com a Lazio a receber a Udinese de manhã (11h30 de Lisboa) à procura de igualar a “Juve”.