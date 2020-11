Real Madrid perde pontos e perde Hazard

O Real Madrid atrasou-se neste sábado na luta pelo título ao perder no seu estádio por 2-1 com o Alavés. Os “merengues” estiveram mesmo a perder por dois golos de diferença até muito perto do final da partida e de nada valeu o golo de Casemiro, já ao cair do pano.

Um erro enorme do guarda-redes Thibaut Courtois contribuiu bastante para a derrota do Real que, para além do desaire, tem ainda a lamentar nova lesão da contratação milionária Eden Hazard, que saiu ainda na primeira parte.

Lucas Perez colocou o Alavés na frente do marcador logo aos 5 minutos na conversão de uma grande penalidade (foi o quinto penálti que o Real Madrid concedeu na Liga espanhola esta época) e a situação só piorou no início do segundo tempo, quando Joselu aproveitou da melhor forma um passe “oferta” de Courtois, colocando o Alavés a vencer por 2-0.

Casemiro, a quarto minutos dos 90’, chegou a dar esperança aos “merengues”, mas a noite não era para os homens da casa, que viram Isco, em período de compensação, acertar na barra.

Foi a terceira derrota do Real em dez jogos da Liga espanhola e a equipa de Zinedine Zidane fica provisoriamente no quarto posto, a seis pontos da líder Real Sociedad e do Atlético de Madrid, que ontem venceu.