Manchester City goleia antes da visita ao Estádio do Dragão

O Manchester City, que na terça-feira visita o FC Porto, voltou neste sábado às vitórias na Liga inglesa de futebol, ao golear o Burnley por 5-0, em jogo da 10.ª jornada, no qual o argelino Riyad Mahrez anotou um “hat-trick”.

A três dias da visita ao Dragão, para a quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, os “citizens” conseguiram uma vantagem confortável na primeira parte, com dois golos de Mahrez, aos seis e 22 minutos, e um do lateral francês Benjamin Mendy, aos 41.

Com o central português Rúben Dias no “onze”, a formação comandada por Pep Guardiola dilatou a vantagem aos 67 minutos, por intermédio do espanhol Ferran Torres, antes de Mahrez consumar o “hat-trick” e fixar o resultado, aos 69.

Após dois jogos sem vencer na prova, o City deu um “salto” considerável na tabela, ainda assim ocupando um modesto oitavo lugar, com 15 pontos, embora tenha um jogo em atraso.