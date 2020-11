Golo de Diaz garante vitória do FC Porto nos Açores

Após um empate (Sporting) e uma derrota (Paços de Ferreira), o FC Porto regressou neste sábado aos triunfos como forasteiro no campeonato. Em jogo da 8.ª jornada da I Liga, bastou um golo do colombiano Luis Diaz no final da primeira parte para que os “dragões” garantissem a vitória nos Açores frente ao Santa Clara (1-0).

Numa partida condicionada pelo muito vento que se fez sentir durante toda a partida em Ponta Delgada, o único golo foi apontado no período de descontos da primeira parte: Manafá cruzou para o centro da área e Luis Díaz, com um remate acrobático, fez o segundo golo no campeonato.

Com este triunfo, o FC Porto soma a quinta vitória consecutiva em todas as competições e ascende, embora à condição, à vice-liderança da I Liga, a três pontos do Sporting. O Santa Clara mantém o 8.º lugar, com 10 pontos.