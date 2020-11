Dois golos de André Silva não evitam empate do Eintracht Frankfurt

O Bayern de Munique operou neste sábado uma reviravolta em Estugarda e venceu por 3-1, mantendo a liderança isolada da Liga alemã de futebol, em jogo da nona jornada, na qual André Silva assinou um “bis” que não evitou um empate do Eintracht Frankfurt em Berlim.

No regresso à competição interna, após terem “selado” o apuramento para os “oitavos” da Liga dos Campeões, a meio da semana, os bávaros foram surpreendidos aos 20 minutos, na sequência de um contra-ataque rapidíssimo, que terminou com um golo do francês Tanguy Coulibaly.

Contudo, o compatriota Kingsley Coman empatou o jogo, aos 38 minutos, e assistiu o “inevitável” Robert Lewandowski (melhor marcador da prova, com 12 golos) para a reviravolta, aos 45+1, cabendo ao brasileiro Douglas Costa fixar o resultado, aos 87.

Os bávaros mantêm-se no topo da classificação, com 22 pontos, mais dois do que o Leipzig, que venceu o “aflito” Arminia Bielefeld, por 2-1, e subiu à vice-liderança, capitalizando o desaire do Borussia Dortmund diante do Colónia.

A formação comandada por Julian Nagelsmann marcou pelo espanhol Angeliño, aos 29 minutos, e pelo francês Christopher Nkunku, aos 47, tendo ainda falhado uma grande penalidade, por Alexander Sorloth. O Arminia Bielefeld, que ocupa o penúltimo lugar, reduziu através de Fabian Klos, aos 76 minutos.

Sem o português Raphael Guerreiro, o Dortmund foi surpreendido em casa pelo Colónia, por 2-1 e caiu para a terceira posição, a dois pontos do Leipzig.

A primeira vitória dos visitantes na presente edição da Bundesliga - e consequente “fuga” à zona de despromoção - teve a “chancela” do tunisino Ellyes Skhiri, com golos aos nove e 60 minutos, enquanto o belga Thorgan Hazard reduziu para o Borussia, aos 74.

O Eintracht Frankfurt somou o sexto jogo seguido sem vencer, ao empatar 3-3 no terreno do surpreendente Union Berlim. A formação da capital, que ocupa uma posição de acesso às competições europeias, conseguiu uma vantagem de dois golos ainda antes dos 10 minutos, por intermédio de Robert Andrich, aos dois, e Max Kruse, aos seis, de grande penalidade.

O avançado internacional português André Silva “bisou”, aos 27 e 37 minutos, e repôs a igualdade na partida, chegando aos sete tentos na “Bundesliga” (oito em todas as provas), antes de o ex-sportinguista Bas Dost, aos 79, dar a volta ao resultado, que seria fixado numa igualdade, aos 82, novamente por Max Kruse.

No outro jogo do dia, Augsburgo e Friburgo empataram 1-1, com o suíço Ruben Vargas a “anular”, aos 80 minutos, o tento inaugural do italiano Vincenzo Griffo, aos 64.