“Vice da Associação de Agentes demite-se e convida presidente a segui-lo”, publicado a 20 de Novembro

1 - O Sr. Pedro Neto não é membro da Direcção da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF).

2 - A ANAF, na pessoa do seu Presidente da Direcção e também restantes Órgãos Sociais, tomaram conhecimento da referida demissão pela referida publicação pois que, até à data da mesma, não foi recebida qualquer comunicação do Sr. Pedro Neto nesse sentido

3 - Além disso, o Sr. Pedro Neto é naquela peça identificado como “agente de jogadores”, quando na verdade não está registado enquanto intermediário na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelo menos, nos registos disponíveis para as épocas desportivas 2019/20 e 2020/21.

4 - O Sr. jornalista David Andrade, e por sua vez o Jornal Público, podia e deveria ter feito o seu trabalho, nomeadamente consultando e confrontando as entidades e pessoas envolvidas por forma a verificar a veracidade dos temas que discorre na referida publicação.

5 - Além dos sintomáticos e crassos erros na atribuição da qualidade de “agente”, olvidou estranhamente a publicação e o seu signatário de empreender os necessários esforços para validar a veracidade dos factos que relata. Caso o tivesse feito, tarefa que aliás se afigurava de simplicidade assinalável, certamente teria concluído e asseverado que não existe (nem existia à data da peça jornalística) qualquer montante em dívida da minha parte ao atleta Marcelo Ferreira, bem como que o Sr. Pedro Neto não é intermediário registado, conforme exigência legal para o exercício da profissão e intervenção em negócios.

6 - Por outro lado, desde há cerca de um ano a esta parte, o Sr. Pedro Neto, numa manifesta vendeta pessoal, reclama quantias bem sabendo que as mesmas são indevidas. Nesse périplo, várias foram as ameaças de intentar a competente acção judicial para dirimir o alegado litígio, processo esse que não viu ainda a luz do dia, teimando em não cumprir com as ameaças e, por conseguinte, não tendo intentado qualquer acção para reclamar a alegada dívida.

7 - Não satisfeito, iniciou uma clara “campanha” de difusão de informações falsas através de informações prestadas ao Sr. jornalista David Andrade e ao vosso prestigiado e reconhecido jornal, numa desesperada tentativa de ofender o meu bom nome em plena “praça” pública.

8 - Esta censurável e lamentável actuação deverá ser reprovada e condenada em sede própria. Nesse sentido, desde já se informa que estão já em marcha os competentes meios para intentar procedimento criminal contra o Sr. Pedro Neto.

Nota da direcção 1. Pedro Neto foi eleito como vice-presidente do Conselho Fiscal da ANAF a 31 de Julho de 2018. 2. À data da assinatura de contrato de Marcelo com o Sporting (2 de Janeiro de 2018), Pedro Neto estava registado como intermediário na Federação Portuguesa de Futebol e mandatado para negociar a transferência do jogador, e à data da publicação da notícia em causa o PÚBLICO confirmou que estava pendente no Tribunal Judicial de Penafiel uma acção movida pelo jogador ao presidente da ANAF, a reclamar uma dívida de 74 mil euros.