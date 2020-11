O suspeito do costume volta a não deixar o Sporting falhar

Não houve o fulgor das últimas três partidas, onde os “leões” golearam o Tondela (4-0), o V. Guimarães (4-0) e o Sacavenense (7-1), mas, com personalidade q.b., o Sporting desenvencilhou-se de mais um problema e consolidou a liderança na I Liga. Apesar de ter começado a perder na recepção ao Moreirense, a equipa “leonina” deu a volta (2-1) e garantiu a sétima vitória em oito jornadas do campeonato. Para não variar, o homem do jogo foi Pedro Gonçalves: o internacional sub-21 português marcou os dois golos sportinguistas e já leva nove na I Liga.

Sem o “problema” da concorrência (jogos a meio da semana para as competições europeias), Rúben Amorim recebeu ao longo da semana a boa notícia da recuperação de dois dos seus principais trunfos - Nuno Mendes e Pedro Gonçalves. Assim, sem baixas de relevo no plantel, o técnico atacou a defesa da liderança com o mesmo “onze” que há três semanas tinha vencido e convencido em Guimarães.

No entanto, contra o outro clube da freguesia vimaranense na I Liga, o filme do jogo não podia começar pior para os “leões”. Antes de se cumprir o terceiro minuto, André Luís aproveitou o espaço concedido pelo Sporting na esquerda para lançar Felipe Pires. O brasileiro colocou na área e Luís Neto, com um jogador do Moreirense em boa posição para marcar, desviou a bola para a própria baliza ao tentar o corte.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Gonçalves Começam a faltar adjectivos para qualificar o início de época de Pedro Gonçalves. Com a responsabilidade de substituir Bruno Fernandes, o jovem de 22 anos tem superado as expectativas dos mais optimistas e nas últimas cinco jornadas marcou nove golos - em Famalicão tinha feito sete golos em 40 jogos. Negativo Pasinato O guarda-redes do Moreirense estava a fazer uma boa exibição, mas falhou no segundo golo de Pedro Gonçalves.

Negativo Sporar O avançado tentou muito, mas esteve infeliz na finalização.

"Pote” de ouro

Pela terceira vez esta época em Alvalade (já tinha acontecido frente ao Gil Vicente e FC Porto), o Sporting via-se em desvantagem em casa, mas, com fortuna à mistura, meia dúzia de minutos depois o suspeito do costume deu tranquilidade aos “leões”: após uma assistência de Nuno Santos, Pedro Gonçalves embrulhou-se com Fábio Pacheco, mas fez o último toque antes da bola entrar na baliza de Pasinato.

Mostrando personalidade – Palhinha e João Mário dão carácter ao futebol sportinguista -, os “leões” assumiram o controlo total e podiam ter chegado ao intervalo na frente, mas, aos 22’, a barra (remate de Sporar) e Pasinato (desvio de Rosic) impediram o segundo golo “leonino”.

Ao intervalo, Amorim e César Peixoto não mexeram e a tónica manteve-se. Sem acusar a pressão, o Sporting continuou a procurar uma brecha na defesa do Moreirense sem sofreguidão e, aos 69’, a barra evitou que Pedro Gonçalves marcasse um golo que seria, certamente, um dos melhores do campeonato.

A reviravolta, no entanto, não tardou. Num momento de forma impressionante – nove golos nos nas últimas cinco jornadas -, “Pote” rematou de fora da área e Pasinato deixou passar a bola por debaixo do corpo. Mais uma vez, a qualidade de Pedro Gonçalves voltou a não deixar o Sporting falhar.