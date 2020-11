Há um fotógrafo a combater o esquecimento nos jardins de Serralves, chama-se Manoel de Oliveira

Eis o homem da câmara de fotografar: é quase com uma fotografia por cada ano de vida do centenário cineasta portuense que a Casa do Cinema Manoel Oliveira dá a conhecer uma parte do seu inestimável acervo, num irresistível vis-à-vis entre imagem estática e imagem em movimento. Mas esta é também a história de como uma imagem pode constituir a obsessão de toda uma vida — e de como ela pode dar um filme.