Roubo a farmácia em Loures: suspeitos em fuga atiram bens roubados pela janela do carro e despistam-se

Dois homens suspeitos de roubar uma farmácia tentaram livrar-se dos bens roubados atirando-os pela janela do carro e, devido ao excesso de velocidade, acabaram por se despistar.

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Loures, no dia 25 de Novembro, em Loures, as autoridades detiveram dois homens, de 31 e 33 anos de idade, por serem suspeitos da prática do crime de roubo.

Segundo esta força de segurança, os Polícias foram informados de um roubo a uma farmácia e de imediato accionaram um dispositivo policial no sentido de isolar a área e proceder à intercepção dos autores do roubo.

Os polícias visualizaram uma viatura a circular com as luzes desligadas e com dois indivíduos no seu interior, com características semelhantes às dos suspeitos do roubo.

Perante a suspeita, os agentes de autoridade procederam à abordagem e fiscalização da viatura. Os suspeitos, apercebendo-se da presença da PSP, colocaram-se em fuga, sendo de imediato seguidos pelos polícias que procuraram capturar os autores do roubo mas também garantir a segurança de todos os utentes da via, uma vez que os suspeitos desobedeceram grosseiramente a várias regras do Código da Estrada.

De acordo com a PSP, durante a fuga, os criminosos foram-se despojando de matéria probatória, tendo-se verificado que um dos suspeitos atirava pela janela vários objectos para a via pública, nomeadamente as gavetas da caixa registadora que haviam roubado anteriormente, bem como as luvas que utilizaram na altura da prática do roubo.

Devido à condução praticada, o veículo em fuga acabou por embater num sinal de trânsito, tendo ficado imobilizado.

“Os polícias foram inequívocos nas ordens dadas e sobretudo na demonstração da intenção de as executar, caso persistisse a intenção de fuga por parte dos suspeitos, sendo que, perante a resiliência dos polícias em dissuadir a fuga, os suspeitos renderam-se à inevitabilidade da intercepção”, refere a PSP em comunicado, sublinhando que os suspeitos foram manietados e detidos. O total do valor monetário roubado foi recuperado e entregue aos responsáveis pela farmácia.

Foi ainda verificado que o condutor da viatura em fuga não possuía título de habilitação legal para conduzir.

Os detidos recolheram às salas de detenção da PSP, no sentido de serem presentes no Tribunal Judicial de Loures – Comarca de Lisboa Norte, sendo-lhes aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.