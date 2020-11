Quem são as figuras deste Orçamento?

Ao longo dos quatro dias em que foi votado um número recorde de cerca de 1500 propostas de alteração apresentadas pelos partidos, foram várias as medidas que acabaram aprovadas e que fazem com que o orçamento que deu entrada na AR seja diferente do que saiu. Neste P24 ouvimos um excerto do podcast Poder Público sobre a aprovação deste Orçamento de Estado e quem sai mais fortalecido e enfraquecido com ele. Com Ana Sá Lopes, Helena Pereira, São José Almeida e Sónia Sapage.​

