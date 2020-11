PS equaciona candidatar deputada Rosário Gamboa à Câmara do Porto

O nome da deputada independente Maria do Rosário Gamboa, coordenadora do grupo parlamentar socialista na Comissão de Cultura e Comunicação, está a ser equacionado pelo PS para encabeçar uma candidatura à Câmara do Porto nas eleições autárquicas do próximo ano. Número dois da lista de deputados do PS no distrito, liderada pelo independente Alexandre Quintanilha nas legislativas de 2019, Maria do Rosário Gamboa tem uma relação próxima com o meio académico e uma ligação ao mundo da cultura.

