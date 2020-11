Vamos planear as presidenciais na véspera?

Não somos o primeiro país nem seremos o último a votar em plena pandemia. O que falta para começarmos a planear? Informação há muita. A International Foundation for Electoral Systems (IFES) tem uma parte do seu site só para isto. A IFES foi fundada em 1987 nos EUA, com o objetivo de promover a democracia, e presta assistência a países na organização de eleições. É financiada pelos EUA, França, Reino Unido, Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Austrália, OSCE e ONU. O Conselho da Europa também tem uma página dedicada a eleições em tempos de covid-19, com links para várias outras organizações que se têm preocupado com isto. O IDEA – Institute for Democracy and Electoral Assistance, outra organização internacional que estuda, compila informação e oferece assistência eleitoral, tem igualmente uma parte do seu site dedicada às eleições em período da pandemia.

