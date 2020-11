Frei Bento Domingues

Congratulo-me pelos valiosos préstimos do PÚBLICO, sua briosa equipa profissional e colunistas excelentes. Sem necessariamente concordarmos sempre nem desprimor para outros, Frei Bento Domingues consolida semanalmente um justo prestígio. Pedagogo lúcido, rigoroso sem rigidez, oferta-nos sábias leituras, ricamente documentadas, dos tesouros do Evangelho e do magistral discurso e procedimentos do Papa Francisco, universalmente benquisto Gorbachev do Vaticano (católicos, há muitos; Francisco, genuinamente cristão, cativa crentes e não crentes). Frei Bento, profundo, elucidativo, actualíssimo, contrasta salutarmente com detractores gratuitos, arcaicos, do Pontífice renovador que pastoreia a Igreja em rumos progressistas de cristianismo puro. A palavra cristianismo, proferida sem pejo nem verdade contra Francisco, por um político exclusionista, xenófobo, supremacista, soa blasfema e fede a bafo do pai da mentira: “Este Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo” (!!!). Insânias do extremista “piedoso” e do tosco reaccionarismo anti-Francisco, realçam a probidade, sabedoria e erudição da eclesiologia construtiva de Frei Bento Domingues.

João Xavier, Vila Nova de Gaia

Bicicletas e afins

Absolutamente de acordo com o artigo de Paula Teixeira da Cruz, publicado ontem no PÚBLICO, sobre as bicicletas, trotinetas e afins...

Com a saloiice patego/modernista das câmaras municipais, aliada à proverbial falta de educação e civismo tipicamente portuguesa, mais a passividade das autoridades, tornou-se problemático ser peão. Situação geral neste país de gente malcriada, mas grave em Algés onde as rampas de acesso à estação da CP, servem de lançamento para provas de perícia velocipédica pelo meio dos passantes desembarcados ou não dos comboios, nas barbas da PSP e aviso de proibição de circulação. Nos passeios e acessos à beira rio, temos de ter muito cuidado para não correr o risco de sermos atropelados. A estrada fica ao lado, as pistas próprias também. Os passeios serão mais agradáveis aos grupos que nos avisam “saiam da frente oh faz favor”.

E não podemos contar com a Polícia Municipal de Oeiras ou com a PSP - muitas vezes presentes no largo de acesso à estação, arrimados às paredes ou junto à bilheteira, assistem à passagem acelerada de quem segue nas bicicletas e afins e nada fazem além de continuarem a amena cavaqueira. Por este desandar, um destes dias ser peão é não ter espaço de circulação.

Fernando Cardoso, Algés

Medina, o melhor sucessor de Costa

Sem pretender, de forma alguma, apressar a reforma de António Costa, que costuma recordar ainda não ter metido os papéis - e que, diga-se de passagem, tem estado perfeitamente à altura das enormes vicissitudes deste seu mandato - parece-me que Fernando Medina é melhor sucessor do que Pedro Nuno Santos.

Em primeiro lugar, o partido popular, social-democrata e europeísta, como o fundador Mário Soares definia o PS, e que Costa tanto cultiva, revê-se melhor em Fernando Medina do que em Nuno Santos. Basta ver o apoio deste a Ana Gomes para atestar a veracidade do que afirmo.

Em segundo lugar, há uma certa tradição de o líder do PS fazer o tirocínio na Câmara de Lisboa - foi assim com Jorge Sampaio e António Costa. Medina está na calha. A experiência de autarca, na câmara da capital, enriquece sempre os políticos, porventura melhor do que o cargo ministerial de Pedro Nuno Santos.

Em terceiro, o actual primeiro-ministro tem melhor relação com Fernando Medina do que com Pedro Nuno Santos, o que facilitaria bastante a passagem de testemunho.

O esquerdismo puro de Nuno Santos, embora, claro, não seja ainda outro Manuel Serra, não o favorece também junto da maioria dos militantes e simpatizantes do PS, que são mais moderados e forjados na luta que Soares travou, antes e, sobretudo, depois do 25 de Abril, em prol da liberdade e democracia.

Finalmente, Fernando Medina, nesta questão da sucessão, tem postura mais discreta do que o seu rival Nuno Santos, o que, quanto a mim, só o beneficia aos olhos da opinião pública, pois vê-se que não está empenhado em fazer substituir-se ao actual líder do PS.

E na política, a lealdade partidária é virtude muito apreciada.

Simões Ilharco, Lisboa

“Maria vai com as outras”

Custa a acreditar que o PSD, participante em 11 governos constitucionais, tenha votado ao lado do BE, do PCP e do PAN, de modo a impedir a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco. Rasgar um acordo firmado entre o Estado português e a Lone Star, com a benção de Bruxelas, é lançar a credibilidade de Portugal no inferno. Rui Rio já tinha dado sinais de estar sedento pelo poder. Nos Açores alia-se ao Chega e no continente dá as mãos a quem estiver mais a jeito. O PSD de Rio é uma “Maria vai com as outras”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim​