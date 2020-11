Trump diz que deixa Casa Branca se Biden ganhar no Colégio Eleitoral

O actual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta quinta-feira que deixará a Casa Branca se o Colégio Eleitoral votar no Presidente eleito, Joe Biden. As declarações são o mais próximo que Trump chegou de admitir a derrota nas eleições de 3 de Novembro, mesmo que tenha reiterado as infundadas acusações de fraude eleitoral.

Falando aos jornalistas no Dia de Acção de Graças, Trump disse que se o democrata Joe Biden for certificado como vencedor pelo Colégio Eleitoral deixará a Casa Branca. “Certamente que o farei. E você [jornalista] sabe disso”, afirmou.

No entanto, o actual Presidente disse que seria difícil admitir a derrota nas actuais circunstâncias e recusou-se a dizer se iria assistir à tomada de posse de Biden.

No dia 14 de Dezembro (ou, como diz a lei, na primeira segunda-feira depois da segunda quarta-feira de Dezembro), os 538 eleitores do Colégio Eleitoral reúnem-se nos respectivos estados para dar o último passo nesta eleição indirecta – são eles, e não os milhões de eleitores que foram às urnas a 3 de Novembro, que vão eleger o Presidente e a vice-presidente.

Não deverá haver surpresas na reunião do Colégio Eleitoral, uma vez que os eleitores deverão respeitar o voto das pessoas do seu estado: Joe Biden e Kamala Harris deverão tomar posse a 20 de Janeiro e ser, respectivamente, Presidente e vice-presidente dos Estados Unidos.

“Penso que haverá muitas coisas a acontecer entre agora e 20 de Janeiro. Muitas coisas”, disse Trump, insistindo, novamente, que a "eleição foi uma fraude", mas sem dar provas concretas de alguma irregularidade de voto – como tem feito nas últimas semanas.

Joe Biden venceu as eleições de 3 de Novembro. Trump levou a luta para os tribunais, alegando uma e outra vez que as eleições foram fraudulentas, mas sem nunca apresentar provas disso mesmo. Esta semana já tinha havido indícios de que a transição poderia começar, quando a responsável pelos serviços administrativos do Governo norte-americano desbloqueou o orçamento destinado ao processo de transição.