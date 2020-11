Covid-19: com quase 23 mil casos em 24 horas, Alemanha ultrapassa o milhão de infectados

A Alemanha ultrapassou a barreira de um milhão de casos da covid-19 desde o início da pandemia, anunciou o Instituto Robert Koch (RKI). Nas últimas 24 horas o país contabilizou mais 22.806 casos da doença e 426 mortos.

No total, desde o início da pandemia, a Alemanha registou 1.006.394 casos e 15.586 mortos.

A região do estado da Renânia do Norte-Vestefália, a mais populosa da Alemanha, é que tem mais casos registados: mais de 250 mil, à frente da Baviera, com quase 198 mil pessoas infectadas, e Baden-Württemberg (quase 143.000).

Em Berlim, foram diagnosticadas cerca de 62.000 infecções.

A Alemanha vai prolongar até ao início de Janeiro as restrições contra a covid-19, incluindo o encerramento de bares e restaurantes e restrições aos participantes em reuniões privadas, anunciou na quarta-feira à noite a chanceler alemã, Angela Merkel. O Governo alemão, porém, fez saber que as medidas podem prolongar-se até Março se a doença não for controlada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Ainda temos de fazer esforços, o número de infecções diárias é ainda demasiado elevado”, disse Merkel após mais de sete horas de discussões com os líderes dos 16 estados regionais.

As restrições decididas numa reunião anterior em Novembro vão continuar a aplicar-se até ao início de Janeiro, a menos que haja uma inesperada baixa na taxa de infecção, “mas isso é improvável nesta fase”, explicou Merkel.

Os bares, restaurantes, espaços culturais e clubes desportivos devem permanecer fechados durante mais de um mês. As estâncias de esqui permanecerão fechadas e o acesso às lojas também será restrito, com um número limitado de clientes, dependendo da sua dimensão.