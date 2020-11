Aveiro mantém animação de Natal, adaptando-a às circunstâncias actuais

Desaparecem os eventos que provocavam grandes aglomerados e entram algumas actividades novas. A autarquia aveirense volta a dinamizar o seu habitual programa de animação de Boas Festas, mas num formato adaptado aos condicionalismos impostos pela pandemia de covid-19. As luzes serão ligadas já na próxima segunda-feira – um dia antes do que é habitual, por força do recolher obrigatório decretado para o dia 1 de Dezembro – e, este ano, também haverá um espectáculo com drones e cinema em formato drive in para as famílias.

Em Aveiro, entre os dias 30 de Novembro de 2020 e 11 de Janeiro de 2021, está, assim, garantida a celebração do Natal, Passagem do Ano e Festa de São Gonçalinho, sem haver lugar aos eventos com “participação de muitas pessoas”, como “o cortejo de moliceiros e ‘Pais Natais’, e a Passagem de Ano na zona do Rossio”. No acender das luzes, por exemplo, o habitual desfile será substituído por um momento simbólico: o soar natalício, em simultâneo, dos sinos de cinco torres sineiras do centro histórico (Igreja de Jesus, Igreja da Sé, Paços do Concelho, Igreja da Vera Cruz e Igreja do Carmo).

No dia 19 de Dezembro, às 18h00, 19h00 e 21h30, os céus da cidade serão “inundados de luz”, por conta do “Natal nas Estrelas”. Um espectáculo imersivo com drones, banda sonora e narração de Ruy de Carvalho, na voz do Pai Natal. O espectáculo decorrerá no Rossio e será transmitido em live streaming, anuncia a autarquia.

Também está programado o “Cine Drive In de Natal – Infantil”. De 21 a 23 de Dezembro, no Parque de Exposições de Aveiro, as famílias são convidadas a experienciarem o formato drive-in, em sessões de acesso gratuito, mas sujeitas a inscrição prévia.

A entrada no novo ano será marcada com o tradicional concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia das Beiras, na sexta-feira, dia 1 de Janeiro, pelas 18h00, no Teatro Aveirense, repetindo-se no dia seguinte, à mesma hora. O programa inclui, ainda, o Concerto de Reis pelo grupo vocal Cupertinos, que se dedica quase em exclusivo à música portuguesa dos séculos XVI e XVII. O Concerto decorrerá na quarta-feira, dia 6 de Janeiro, pelas 18h00, na Igreja de Jesus.

Em Janeiro haverá, ainda, o evento “Aveiro, Sabores com Tradição”, em vários restaurantes da cidade, assim como a Festa de São Gonçalinho, também ela adaptada às circunstâncias do momento actual.

A câmara de Aveiro justifica a decisão de manter este programa com base nas políticas de “apoio e incentivo à actividade económica, criando mecanismos de atracção dos cidadãos para que visitem e façam compras no comércio local”.