O empadão é um prato de forno conhecido pela sua versatilidade onde, entre as camadas de puré de batata (ou arroz), está interposto um recheio variado, que pode ir além da tradicional carne picada. Pode ser um prato de aproveitamento de sobras ou uma oportunidade para experimentar novas combinações, a pensar no contraste de texturas e de sabor entre as camadas, que tornam este prato mais complexo e rico. Neste caso, o puré cremoso e de aroma a tomilho, envolvido com o recheio apetitoso à base de cebola, tomate, cenoura, louro, colorau e alheira vegetariana, com o seu sabor a fumo.

Para fazer este recheio, refoguei a cebola, o alho, a cenoura e o seitan picado. Aos legumes macios e dourados adicionei tomate triturado e água, deixei reduzir, juntando por fim, a alheira e as especiarias. A base do estufado acaba por mascarar o sabor do seitan, que praticamente apenas contribui para dar textura ao recheio, prevalecendo o sabor a fumo e a colorau. Numa forma, cobri o estufado com puré de batata e levei ao forno, até o recheio começar a ferver e o puré dourar.

Empadão pouco tradicional de alheira vegetariana

4 porções

Dificuldade: 2/5

Tempo de preparação: 75 min

Ingredientes:

Puré

650 - 700g de batata

¼ chávena (60 mL) de bebida vegetal (soja, aveia…), não açucarada

2 colheres de sopa de azeite

¼ colher de chá de tomilho

Sal e pimenta preta

Recheio

1 embalagem (250 g) de seitan

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

1 cenoura em cubos pequenos

1 folha de louro

½ colher de chá de cominhos

2 colheres de chá de colorau

½ lata (200 g) de tomate triturado

1 chávena (240 mL) de água

1 alheira vegetariana

4 colheres de sopa de salsa picada

Sal e pimenta preta

Procedimento:

1. Para fazer o puré: Cubra as batatas com água numa panela grande. Junte 1 colher de chá de sal e leve à fervura. Deixe cozer durante 8 a 10 minutos em lume médio até as batatas ficarem macias. Escorra a água de cozimento. Reduza as batatas a puré passando-as num passevite ou, com recurso a um esmagador de batatas, até obter um puré suave. Junte a bebida vegetal, 2 colheres de sopa de azeite e uma pitada de pimenta preta a gosto. Reserve.

2. Com recurso a um processador de alimentos, ou robot de cozinha, triture o seitan até ficar grosseiramente picado (pedacinhos de tamanho inferior a 0,5 cm).

3. Aqueça 1 colher de sopa de azeite numa frigideira larga antiaderente e junte a cebola, o alho, a cenoura e a folha de louro. Deixe refogar durante 5 minutos e adicione o seitan e as especiarias. Refogue durante 3 a 4 minutos, adicionando água conforme necessário. Junte o tomate triturado, a água, e leve à fervura. Reduza o lume e deixe cozer durante 10 minutos, até a cebola ficar macia. Junte a alheira vegetariana, e envolva no molho. Tempere com uma pitada de pimenta preta, deixe cozer mais alguns minutos até o molho engrossar.

4. Coloque o estufado numa forma adequada e cubra com o puré de batata. Alise a superfície do puré com as costas de uma colher. Se gostar, desenhe alguma textura no puré com um garfo. Coloque a forma no forno pré-aquecido (no programa “gratinar”) a 180°C durante 15 minutos, até o puré dourar.