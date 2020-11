Susana Esteban: à procura das “vinhas perfeitas”

Susana Esteban anda encantada com a serra de São Mamede, com o “Alentejo que não é Alentejo” onde comprou um terreno de cinco hectares para plantar a sua primeira vinha e reproduzir as vinhas velhas e frescas que tem descoberto com mais de 85 anos, a 700 metros de altitude, todas portuguesas, algumas viradas a Norte. “Estavam na serra abandonadas. São vinhas que dão muito trabalho e muito gozo.” Diz que “são as vinhas perfeitas”, que as uvas não dão quase nenhum trabalho na adega.

