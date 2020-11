Dorina Lindemann: a menina que cabia nas barricas

Cresceu apaixonada pelo vinho e formou-se num mundo (ainda) dominado por homens. O pai, Hans Jörg Böhm, foi marcante no percurso de Dorina Lindemann. Em 1961, o veleiro deste alemão naufragou no porto de Cascais e Jörg Böhm descobriu Portugal, onde mais tarde comprou uma propriedade em Montemor-o-Novo e iniciou um trabalho de investigação e melhoramento de castas nacionais. Dorina vivia com a mãe na Alemanha mas mal podia esperar o momento de se juntar ao pai e às vinhas em Portugal, na Quinta da Plansel.

