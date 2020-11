Cinco bares de vinho em Lisboa onde também se come bem

Senhor Uva

Marc Davidson e Stephanie Audet trocaram o Canadá por Portugal. Em Lisboa, abriram o Senhor Uva na Estrela, um bar de vinhos naturais e comida vegetariana. Um espaço pequeno e acolhedor para descobrir uma grande oferta de vinhos e não só de Portugal. A ementa baseia-se nos produtos de época (agora, marmelo, batata, castanha, couve rábano, pleurotos, etc.), com alguns petiscos com influência brasileira e de outras partes do mundo. Senhor Uva. Rua Santo Amaro 66 A, Lisboa. Telf: 213960917. Site

Tati

Mudou-se da Ribeira para os lados de Penha de França e Arroios. O mesmo Tati, com uns toques diferentes. Arejado e com esplanada, tem comida de partilha, com a ementa baseada em cozinha de mercado. São muitas as propostas de vinhos e não faltam acepipes de culto, com a mão da argentina Romina, caso das célebres empanadas. Tati. Rua Carrilho Videira 20b, Lisboa. Telf: 218142467. Horário actual: de 2ª a 6ª das 12h30 às 22h30. Preço médio: 20€. Facebook

Bla Bla Glu Glu

Ao lado da Taberna do Calhau, Leopoldo abriu o Bla Bla Glu Glu, entre bar de vinhos e espaço de apoio à casa principal, cujo pilar é a cozinha alentejana. Com aposta nos vinhos naturais, de pouca intervenção, entre enchidos, queijos e pão, no BBGG bebe-se bem e pode comer-se com substância, tal como na taberna (açorda de bacalhau, cozido de grão, migas...). Bla Bla Glu Glu. Largo das Olarias, 22, Lisboa. Telf: 910163649. Horário actual: de 4ª a 6ª das 12h às 22h30 (serve de apoio à Taberna sempre que necessário). Preço médio: 20€. Facebook

Vino Vero

De Veneza para a Graça. Ao final da tarde, a sua esplanada, junto a um arco debruado a azulejos, é muito concorrida. Vinhos naturais de vários pontos do mundo e petiscos são as atracções. Entre cicchetti (os pequenos snacks venezianos), queijos e enchidos de Itália, frescos de produtores portugueses, dos cogumelos aos espargos, há muito para provar. Em Dezembro, até pode abanar a cabeça em sessões matinais de música electrónica nos feriados. Vino Vero. Travessa do Monte 30, Lisboa. Telf: 218863115. Horário actual: das 18h às 22h30 (acompanhar as alterações nas redes sociais). Preço médio: 20€. Facebook

Comida Independente

De loja-mercearia a garrafeira e bar de vinhos, com pequenos petiscos para acompanhar. Rita Santos traz para a sua casa criações de pequenos produtores de todo o país, apostando em projectos diferenciados, preferencialmente biológicos ou biodinâmicos. As sandes de pastrami são de prova obrigatória. Comida Independente. Rua Cais do Tojo 28, Lisboa. Telf: 213951762. Horário actual: de 3ª a 6ª das 15h às 22h30, sábado e domingo das 10h às 15h. Preço médio: 15 a 25€. Facebook