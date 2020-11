Arcos de Valdevez oferece pinheiros de Natal para “evitar corte de árvores viáveis”

Em tempos tão incertos como os de agora, com a pandemia a fazer redobrar cuidados, o município de Arcos de Valdevez promete Magia de Natal. Com a iniciativa, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e de Ponte da Barca, pretende-se reforçar o espírito natalício e contribuir para a dinamização do comércio local. Assim, a partir desta sexta-feira, os residentes podem escolher um pinheiro de natal no Mercado Municipal, que depois chegará às suas casas de forma gratuita. Além disso, há uma série de actividades planeadas, desde a iluminação das ruas à organização de concertos e à atribuição de um Vale de Natal a cerca de mil famílias.

Esta não é a primeira vez que o município oferece árvores de natal aos residentes. O objectivo é, informa a câmara, "evitar o corte de árvores viáveis e a destruição da floresta em crescimento” durante a quadra natalícia.

Os pinheiros disponibilizados “foram cortados pelos sapadores florestais, em zonas seleccionadas para operações de silvicultura preventiva” lê-se em comunicado. Assim, pretendem proporcionar “melhores condições de desenvolvimento às restantes árvores envolventes”, terminam. À escolha de cada um, os residentes têm apenas de se dirigir à secretaria do Mercado Municipal, entre as 9h e as 12h30 ou entre as 14h e as 17h30, para tratar do pedido. Mais tarde, o pinheiro é enviado para casa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já as ruas têm um Natal iluminado por mais de um milhão de lâmpadas LED. E o plano natalício inclui ainda o apoio ao comércio local e às famílias mais carecidas através da atribuição de um Vale de Natal: será atribuído a cerca de mil agregados familiares para utilização nas lojas do concelho.

As árvores vão estar disponíveis para serem escolhidas e levantadas a partir de dia 27 de Novembro até 19 de Dezembro. A iluminação da cidade já foi festejada no passado dia 25 de Novembro. As restantes actividades vão acontecer ao longo do mês do Natal e com fim previsto para dia 6 de Janeiro de 2021 com o Sorteio de Natal, onde vão ser sorteados 20 cheques entre os valores de 100 a 2500 euros.