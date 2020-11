Tolerância de ponto: pais podem pôr férias sem autorização da empresa

Os pais que na véspera dos feriados precisarem de ficar com os filhos em casa têm a falta justificada, mas se não quiserem perder um dia de salário podem pôr férias sem acordo do empregador. A solução está prevista num diploma aprovado nesta sexta-feira pelo Governo e vem resolver as dúvidas relativas aos trabalhadores que, nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro, precisam de dar assistência aos filhos porque as escolas estão fechadas.

O diploma estabelece que “são consideradas faltas justificadas a assistência inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes de suspensão das actividades lectivas e não lectivas”.

Mas como os trabalhadores perdem o salário desses dias e não está previsto qualquer apoio social que os compense, o executivo prevê a possibilidade de o trabalhador, em alternativa, “proceder à marcação de férias naqueles dias, sem necessidade de acordo com o empregador, mediante comunicação por escrito”.

O Governo decidiu dar tolerância de ponto aos funcionários públicos e encerrar as escolas nas vésperas dos feriados de 1 e 8 de Dezembro e pediu às empresas para darem dispensa aos seus trabalhadores nestes dias.

Porém, como se trata de um apelo ao sector privado, as empresas não são obrigadas a dar o dia aos trabalhadores. Mas como as escolas estão fechadas, levantou-se a questão de alguns pais terem de ficar em casa com as crianças e das disposições legais aplicáveis para justificar a falta.