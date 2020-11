Provedora pede inconstitucionalidade do corte de rendas nos centros comerciais

A Provedora de Justiça entende que a norma que reduziu o valor das rendas a pagar pelos lojistas dos centros comerciais “contém restrições inconstitucionais do direito à propriedade privada e da liberdade de iniciativa económica privada, ao não cumprir as exigências decorrentes dos princípios da proporcionalidade e da igualdade”.

Em face deste entendimento, e em resposta ao pedido apresentado pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), a Provedora de Justiça requereu ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstracta da constitucionalidade da redacção da norma aprovada no Orçamento do Estado Suplementar.

Em causa está a norma (n.º 5 do artigo 168.º - A) que isentou os estabelecimentos, nos casos em que se aplicava, de pagar a componente fixa ou renda mínima até 31 de Dezembro de 2020, sendo apenas devido aos proprietários dos centros comerciais o pagamento da componente variável da renda, calculada sobre as vendas realizadas pelo lojista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com informação divulgada no site oficial da Provedora de Justiça, “ao isentar os lojistas instalados em centros comerciais do pagamento da remuneração mínima que era devida aos proprietários ou gestores dos centros nos termos de contratos celebrados e já em execução, o legislador restringiu os direitos fundamentais à propriedade privada e à livre iniciativa de que são titulares aqueles proprietários e gestores”. E entende ainda que, apesar “dos tempos de excepção como os actualmente impostos em virtude da pandemia”, tais restrições “foram impostas sem atender à ‘proibição do excesso’, ou seja, sem respeitar os subprincípios da idoneidade, da exigibilidade e da proporcionalidade que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, podem tornar aceitáveis e legítimas restrições de direitos fundamentais”.

No pedido para que fosse suscitada a inconstitucionalidade, a APCC juntou pareceres jurídicos elaborados por constitucionalistas como Jorge Miranda, Rui Medeiros e Jorge Reis Novais.

A alteração legislativa, em vigor desde finais de Junho, mereceu um alargado consenso no Parlamento, tendo sido aprovada com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, e do PSD e CDS, e a abstenção do PS.