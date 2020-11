Compras com cartão caíram 30% nos fins-de-semana de recolher obrigatório

O recolher obrigatório nos conselhos de risco elevados, medida que visou reduzir os contactos entre pessoas e redução as transmissões da doença da covid-19, gerou uma forte diminuição na utilização de cartões de pagamento. Nos dois últimos fins-de-semana (14/15 e 21/22), as compras com cartão caíram mais de 30% em termos homólogos, revelam dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta sexta-feira.

As medidas mais restritivas aplicadas desde o início de Novembro também se reflectiram no número de pagamentos. “Nas três primeiras semanas de Novembro (até dia 22), as compras efectuadas por consumidores portugueses em território nacional caíram 4,4% (que compara com uma evolução positiva de 4,2% no mesmo período do mês de Outubro)”, revela o BdP em comunicado.

O decréscimo foi ainda mais significativo quando se consideram apenas as compras presenciais realizadas nas regiões mais afectadas pela pandemia, designadamente a de Lisboa, onde a queda foi de 17%, e a do Norte, com uma diminuição de 11%.

Os dados de Outubro mostram uma nova queda na utilização de cartões, depois do crescimento ligeiro (0,1% em valor) verificado em Setembro, o primeiro desde o início da pandemia. A utilização dos cartões de pagamento ficou 1,8% abaixo do valor registado em Outubro de 2019.

Contudo, o valor das compras efectuadas por consumidores portugueses em território nacional cresceu pelo quarto mês consecutivo, 3,3% em termos homólogos, mas os levantamentos de numerário continuaram a registar uma evolução negativa, com uma queda de 8,7%.

As operações de baixo valor, com um peso de 18% no total de pagamentos (1% em valor), nas quais se incluem os pagamentos de portagens e de parques de estacionamento, caíram 17,5% em quantidade e 16,8% em valor.

A restauração e o alojamento foram os dois sectores de actividade mais afectados em Outubro pela redução das compras com cartão, tendo caído 17% e 54%, respectivamente.

Em sentido contrário, as compras em supermercados e hipermercados e restantes actividades de retalho, na saúde e nas actividades postais cresceram 7,4%, 3,9% e 19,6%, respectivamente.