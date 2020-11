Banca preocupada com travão no Novo Banco pede rapidez ao TdC

Preocupação com o potencial impacto na credibilidade externa do país e, em simultâneo, compreensão por uma posição de maior exigência e escrutínio em relação ao Novo Banco, foi a tónica das declarações recolhidas esta quinta-feira pelo PÚBLICO, junto de responsáveis do sistema financeiro, instados a comentar a decisão do Parlamento de anular uma nova transferência para o Novo Banco de fundos com risco público até serem conhecidas as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas (TdC). Mas com a ressalva: se o TdC encontrar deficiências na actuação do Novo Banco, é preciso ter a certeza que o contrato assinado entre o Fundo de Resolução e o Lone Star liberta o Estado de injectar fundos.

