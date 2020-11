Rúben Amorim e o congresso do PCP: “Futebol está preparado para ter público”

Rúben Amorim, treinador do Sporting, repisou a temática do regresso dos adeptos aos estádios de futebol, em resposta à presença de pessoas no congresso do PCP. Nesta sexta-feira, na antevisão do jogo frente ao Moreirense, o técnico “leonino” garantiu que o futebol está preparado para voltar a receber pessoas.

“O futebol já deu exemplos de que consegue fazer as coisas com critério e que é possível manter a normalidade no desporto. Sabemos da dificuldade que é lidar com a pandemia, mas temos de olhar para o outro lado. O futebol também vive muito dos seus adeptos. Sinto que o futebol deu o exemplo e está preparado para isso [ter adeptos nos estádios]”, argumentou.

Sobre o jogo da I Liga, marcado para este sábado (20h30), Amorim assumiu alguma indefinição relativamente a um adversário com treinador novo. “Estamos preparados para uma equipa que já era bem orientada. Mas agora entrou o César [Peixoto] e isso cria-nos alguma indefinição. O Moreirense tem jogado em 4x3x3, mas o César já usou outros sistemas, nomeadamente o 3x4x3 que tinha no Chaves”.

Amorim, que avançou já contar com Pedro Gonçalves, recuperado de lesão, abordou ainda a pressão de ser líder, garantindo que não há posição melhor do que a que o Sporting ocupa actualmente.

“Estaria mais pressionado se estivesse em terceiro ou quarto lugar do que estando em primeiro. Sabemos que só precisamos de vencer o jogo para manter a liderança. E, neste caso, sabemos que nem disso precisamos, porque seremos sempre líderes no final da jornada”.