Este golo de Bruno Fernandes foi eleito o melhor da semana da Champions

O primeiro golo de Bruno Fernandes na vitória do Manchester United (4-1) frente Basaksehir, na passada terça-feira, foi eleito o melhor da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na votação online, o português superou os golos de Ivan Rakitic, do Sevilha, Ryan Gravenberch, do Ajax, e Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.

Nesta partida frente à equipa turca, Bruno Fernandes bisou e desperdiçou a oportunidade de chegar ao hat-trick - permitiu que fosse Marcus Rashford a bater um penálti, apesar de ser o português o marcador oficial deste tipo de lances.