Conceição: “Santa Clara é uma final. Não podemos perder mais pontos”

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, classificou como “uma final” o jogo frente ao Santa Clara, da oitava jornada da I Liga, considerando a sua equipa não tem “espaço para perder mais pontos”.

“Temos de olhar para o jogo como uma final, não temos espaço para perder mais tempo, mais pontos e correr o risco de nos distanciarmos do primeiro lugar, que é onde que queremos estar”, disse o técnico dos “dragões”, antecipando o jogo de sábado (18h), nos Açores.

O treinador portista disse que o actual quarto lugar que a equipa ocupa no campeonato, com seis pontos de desvantagem para o líder Sporting, “não tira o sono”, mas pretende inverter “rapidamente” essa situação na tabela classificativa.

“Desde que aqui estou [no FC Porto] é inédito. Não me tira o sono, mas é a realidade. Temos de ver o que temos de fazer para o mais rápido possível estarmos no lugar que queremos. Isso passa por pontos e vitórias. Por isso, estamos muito focados no próximo jogo”, vincou.

Conceição avançou ainda críticas à calendarização do campeonato, lembrando que, depois do jogo da Liga dos Campeões, em Marselha, na quarta-feira, a equipa teve menos de 72 de horas para recuperar.

“Chegámos [de França] na quinta-feira às 4h30 da manhã e vamos jogar com menos de 72 horas de intervalo. É bom que as pessoas pensem um pouco nisso, porque não tem que ver com a nossa dedicação, mas com o risco de os jogadores se lesionarem. É bom estarmos na Liga dos Campeões, mas temos de olhar para um contexto mais generalizado”, vincou.