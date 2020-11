A espantosa história da mãe de Tabori quando escapou aos nazis

É uma daquelas histórias que, de tão inacreditáveis, só podem ser verdadeiras. Num dia de Verão de 1944 — “ano extraordinário de colheitas para a Morte”, escreve George Tabori —, a mãe do dramaturgo húngaro “vestiu o seu belo casaco preto de gola em bico”, o mesmo casaco com que sempre se cobria quando ia até à casa da sua irmã para disputar umas partidas de rommé, e foi detida numa das ruas de Budapeste. Eram dez e meia da manhã. Num repente, Elsa Tabori viu-se atirada para dentro de um comboio com destino ao campo de concentração de Auschwitz, na companhia de outros quatro mil judeus. Depois, num gesto inesperado, na fronteira com a Alemanha a senhora Tabori conseguiu convencer um oficial nazi de que fora apanhada de surpresa e que se esquecera em casa do salvo-conduto da Cruz Vermelha que lhe garantia liberdade de movimentos. E regressou então para Budapeste, retomando, passadas várias horas, o propósito inicial com que saíra à rua naquele dia, terminando a noite a jogar cartas com a sua irmã e o cunhado.

Continuar a ler