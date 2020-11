“Sou capaz de sentir simpatia por alguns criminosos. Pelos criminosos por paixão, por tristeza, por injustiça ou preconceito. Pelos criminosos burocratas, não”

O vulto distingue-se, acelerado, entre as árvores que ladeiam a alameda. Não faz vento, e o chapéu preto, à James Stewart — como o apresenta — já segue nas mãos. Está atrasado. Olhos no chão, os cabelos brancos num desalinho natural, ao ritmo dos passos. Meia hora a caminhar desde o Centro Olga Cadaval, onde esteve a ver mais um filme. Fez parte do júri da edição deste ano do Leffest, o Lisbon & Sintra Film Festival, que terminou dia 25 com a atribuição do prémio para o melhor filme a The Disciple, de Chaitanya Tamhane.

