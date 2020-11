INEM tem 18 profissionais infectados e 38 de quarentena

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tem 18 profissionais infectados com o novo coronavírus e 38 em isolamento profiláctico, o registo mais elevado desde o início da pandemia de covid-19, segundo um boletim divulgado esta quinta-feira.

No relatório, o INEM avança que, a 22 de Novembro, estavam 18 trabalhadores infectados, 38 em isolamento profiláctico e 16 profissionais estavam sob vigilância da Comissão de Controlo de Infecção e Resistência aos Antimicrobianos do INEM, sendo este o registo mais elevado desde o início da pandemia.

O INEM revela também que na última semana registou-se um “aumento do trabalho das equipas do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise dedicadas ao acompanhamento dos profissionais do INEM”, que fizeram um total de 361 intervenções desde o início da pandemia, em Março.

O INEM dá ainda conta que, na terceira semana de Novembro (16 a 22 de Novembro), foram realizados 3420 transportes de utentes com suspeita de infecção, ou seja, qualquer situação de falta de ar (dispneia) triada pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes. Em comunicado, o instituto indica que foram realizados mais 39 transportes do que na semana anterior, “mantendo desta forma a tendência crescente verificada ao longo de todo o mês de Novembro”. O Norte, além de ser a região com maior número de casos, é também a região onde se fizeram mais transportes na última semana (1537).

No total, desde 1 de Março, já foram efectuados 72.167 transportes de utentes com suspeita de infecção com SARS-CoV-2 (vírus que provoca a doença covid-19).

Na mesma semana o instituto realizou 1319 testes. Ao contrário dos transportes, foi a equipa da Delegação Regional do Sul que efectuou mais colheitas de amostra (572).