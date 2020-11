Covid-19: crianças não podem continuar a ser sujeitas a medidas “radicais”, defendem pediatras

“Não é suficiente para as crianças sobreviver à pandemia” de covid-19. É necessário retomar práticas e cuidados que “foram abruptamente suspensos” na primeira vaga e evitar que as crianças e as grávidas sejam sujeitas a “atitudes radicais”, defendem vários membros da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, um órgão de consulta da Direcção-Geral da Saúde, num documento de reflexão em que põem em causa medidas “exageradas” adoptadas no início da pandemia.

Em nome da protecção e da redução do risco de contágio, no princípio, decidiu-se, por exemplo, separar bebés das mães à nascença, impedir grávidas de serem acompanhadas nas consultas e salas de parto, não auscultar crianças com covid-19, sujeitá-las a múltiplos e sucessivos testes de diagnóstico, recordam pediatras e outros especialistas desta comissão num documento a que o PÚBLICO teve acesso e em que avaliam o impacto da pandemia em múltiplas dimensões, como a educação e a saúde mental.

Passada a fase inicial em que o desconhecimento e “a ignorância” podem ter justificado a adopção de medidas “exageradas”, hoje “já não se compreendem atitudes radicais” no tratamento de crianças e grávidas, contextualiza Gonçalo Cordeiro Ferreira, que preside à comissão. “Temos que ter bom senso. O que se tentou demonstrar [neste documento], com base na experiência dos autores e na literatura, é que muitas das medidas excessivas fazem pior à saúde mental e física das crianças” do que o risco de infecção.

Apesar de tudo o que já se sabe e de várias normas terem sido alteradas entretanto, “ainda há hospitais em que algumas dessas práticas muito restritivas se mantêm”, mas agora por “razões estruturais”, nomeadamente porque não não têm as condições necessárias para terem circuitos diferenciados para covid e não covid, lamenta o pediatra.

Perante “uma ameaça da qual se ignorava a dimensão”, as primeiras reacções “foram naturalmente exageradas, tomando-se como boas, atitudes que fazem sentido para outras situações como o Ébola, mas totalmente insensatas para um vírus que afecta primariamente o aparelho respiratório [como a de não auscultar as crianças doentes]”, recorda Gonçalo Cordeiro Ferreira nas conclusões do documento.

Mas hoje “já não há a desculpa da ignorância e do medo para se enveredar” pelo mesmo caminho. “A escola, a actividade física, os tempos livres, o contacto com a família, a saúde para lá” da covid-19 “não podem ficar reféns de uma sociedade militarizada contra a pandemia, de profissionais de saúde, instituições e recursos unicamente mobilizados para essa tarefa” e os hospitais “não podem ser bunkers em que medidas radicais e desnecessárias fazem encolher princípios de humanização de cuidados, que se julgavam bem enraizados, mas que foram instantaneamente sacrificados”. A resposta “tem que ser balanceada e focada em grupos de maior risco”, advoga.

Actualmente já se sabe que “as crianças têm uma taxa de infecção mais baixa do que os adultos (representando 1-2% dos casos)”, que, quando infectadas, “muitas ficam assintomáticas ou têm doença ligeira” e que “os internamentos e as formas graves rareiam”, enquadram os pediatras Ana Lacerda e Luís Januário no preâmbulo. Preconizando “uma revisão prudente” das actuais normas de isolamento de crianças hospitalizadas e sem factores de risco, os especialistas lembram também que o encerramento das escolas “não parece ter grande impacto significativo sobre a transmissão” do novo coronavírus na comunidade.

Por isso, acentua Gonçalo Cordeiro Ferreira, no estado actual do conhecimento, “neste momento não faz qualquer sentido afastar crianças das escolas” e estas "não podem estar fechadas”. Até porque, como alerta a socióloga Maria João Valente Rosa, o inicial encerramento das escolas e “a posterior reabertura com regras de funcionamento muito controladas” pode traduzir-se num “agravamento das desigualdades de sucesso escolar e por um retrocesso à já baixa mobilidade social em Portugal”.