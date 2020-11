Socialista quis deixar Autoridade da Saúde. Governo dos Açores (ainda) não autorizou

O novo Governo dos Açores, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, rejeitou o pedido de resignação do actual responsável pela Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, que foi eleito deputado à Assembleia Regional pelo PS. O mandato do deputado socialista fica em suspenso por ordem do governo social-democrata. A justificação: Tiago Lopes só sai quando existir substituto e o novo governo ainda não tem ninguém para tutelar a Autoridade de Saúde ​no arquipélago.

Continuar a ler