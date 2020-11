Há assuntos em que todos votam contra o PAN

As negociações entre o PAN e o Governo em torno do Orçamento do Estado para 2021 permitiram que fossem aprovadas 50 (em 253) propostas do partido. Mas há algumas que ainda geram a rejeição global de todas as bancadas. É o caso do agravamento do imposto especial sobre o leite achocolatado, da criação de um imposto sobre o carbono da produção pecuária e da subida da taxa de IVA sobre a banha de porco. Todas as bancadas se levantaram contra.

Continuar a ler