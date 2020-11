Álvaro Almeida quis votar contra a proposta do BE, mas direcção da bancada do PSD não permitiu

O deputado do PSD Álvaro Almeida pediu à direcção do grupo parlamentar do seu partido para que lhe fosse concedida liberdade de voto para poder votar contra a proposta de alteração ao Orçamento do Bloco de Esquerda que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução, mas o pedido não foi concedido e o parlamentar acabou por votar ao lado do partido.

