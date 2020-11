Politécnico de Coimbra compra 86 bicicletas para a comunidade académica

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) vai comprar 86 bicicletas, 36 eléctricas e 50 convencionais, para o uso da comunidade académica, estando também prevista a aquisição de infra-estruturas para o seu estacionamento, anunciou esta quinta-feira, 26 de Novembro, a instituição.

Em 2021, “já será possível estudantes e funcionários circularem diariamente nas novas bicicletas do IPC, estacionando em áreas preparadas para o efeito, em cada uma das unidades orgânicas, serviços centrais, ginásio e residências”, afirmou o Politécnico de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com a mesma nota, o IPC está também a investir em mais ecopontos e máquinas dispensadoras de água da rede e mais garrafas de vidro para oferecer à comunidade académica, para além de cadernos reutilizáveis distribuídos por todos os trabalhadores.

No mesmo âmbito, está também prevista a colocação de compostores no recinto de cada uma das cantinas e cafetarias dos serviços de acção social da instituição, para “reaproveitamento dos resíduos orgânicos daí resultantes, com a finalidade de produzir composto para os jardins e demais espaços verdes”.

Segundo o IPC, a entrega dos compostores e dos ecopontos deverá já acontecer nas próximas semanas. As medidas anunciadas vão ser financiadas a 70% através de duas candidaturas ao Fundo Ambiental, no valor de 79 mil euros.

“Aquilo que aprendemos na escola, praticamos fora dela. Por isso mesmo, a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos, a utilização de embalagem reutilizáveis como as garrafas de vidro e a mobilidade suave em bicicleta são opções que fazem do Politécnico de Coimbra uma instituição educadora e diferente e, claro, uma referência”, frisou o presidente do IPC, Jorge Conde.