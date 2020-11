Os zoos desertos e os animais que saíram à rua quando nos fechámos em casa: as melhores fotografias da Reuters

Num ano passado maioritariamente dentro de casa, os animais foram apanhados a sair às ruas. Alguns, não pelas melhores razões. Desde um papa-formigas, no Brasi,l empurrado para a cidade pelos incêndios nas florestas, às raposas vermelhas que deixaram as dunas e se passeavam pelas zonas urbanas de Ashkelon, cidade no Sul de Israel, os fotógrafos da Reuters encontraram algumas surpresas enquanto fotografavam ruas desertas durante os confinamentos provocados pela pandemia de covid-19.

Nas melhores fotografias de animais da agência de notícias, em 2020, entram os cangurus órfãos resgatados durante os incêndios na Austrália, os esforços para salvar "os reis das aves de Israel", a libertação de animais de circo no Guatemala e a luta pela sobrevivência dos jardins zoológicos, sem fundos para cuidar dos animais que mantêm em cativeiro. Vale a pena conhecê-los a todos.