Braga ainda caminha pelas passadeiras desniveladas à margem da lei

Marcas de uma rodovia desenhada para o automóvel, as passagens aéreas e subterrâneas não cumprem a lei das acessibilidades. Inspecção-Geral das Finanças fiscalizou caso após queixa de cidadão, mas considerou que as passadeiras de nível são incompatíveis com o tráfego das vias, seguindo a argumentação da Câmara de Braga. Autarquia promete eliminação, mas exige financiamento para restruturar as estradas.