Da Índia à Rússia - um gap year pela Ásia dedicado à sustentabilidade

O Tiago tem apenas 23 anos e já conta com um currículo impressionante de experiências dentro e fora de fronteiras: andou mais de 200 quilómetros na Eslováquia com o seu grupo de Escuteiros, tirou Gestão na NOVA SBE, fez um intercâmbio de cinco meses na China, trabalhou dois meses em Madrid, fez um curso de empreendedorismo social nos EUA durante um mês e meio e, no ano passado, fez um gap year de sete meses pela Ásia. Começou na Índia, viajou pelo Sudeste Asiático e terminou na Rússia, com o propósito de conhecer projectos comunitários sustentáveis.

Por enquanto, assentou arraiais em Lisboa, onde está a trabalhar, e veio ao Ready. Gap Go! Falar sobre diferenças culturais, como é regressar depois de tanto tempo fora e os desafios que encontrou na área da sustentabilidade, nomeadamente relativos a fast fashion.

Subscreva o programa Ready. Gap. Go! na Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​​​ Acompanhe a Gap Year Portugal nas redes sociais Instagram e Twitter e no site gapyear.pt.​