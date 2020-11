Fugas especial vinhos regressa no próximo sábado

No coroar de um ano atípico, ganham acrescida importância os gestos e hábitos que a pandemia não nos sequestrou. Enquanto alimentamos a esperança de que toda a família se possa sentar à mesma mesa quando o Natal chegar – e, já agora, de que não terminemos o ano enclausurados e afastados dos nossos amigos –, podemos contar com um hábito que já ganhou força de tradição: em vésperas de Inverno, a Fugas reserva uma edição para falar exclusivamente de vinhos.

No desfile não faltarão os vinhos para a ceia de Natal (a preço sensato, note-se), nem as boas compras para oferecer de presente ou presenças habituais desta época do ano como os portos. No copo, estarão também vinhos verdes – e o papel do solo enquanto elemento diferenciador – e um vinho inédito que reúne quinze colheitas.

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As pessoas que estão por detrás do vinho também têm lugar neste especial Fugas: Os pequenos produtores que trabalham nas periferias das grandes regiões, o vice-presidente e enólogo da José Maria da Fonseca, Domingos Soares Franco, e uma considerável amostra de mulheres que estão a dar cartas num mundo que já foi predominantemente masculino.

Como não podia deixar de ser, fala-se também de comida para vinhos. Sobre a mesa de wine bars de Lisboa e Porto, há pratos vegetarianos, petiscos italianos, cozinha de mercado e chefs de nomeada como Leopoldo Calhau e Tiago Feio.

O especial de vinhos de Inverno da Fugas está nas bancas com o Público de sábado, 28 de Novembro.