O Exodus Aveiro Fest vai mesmo acontecer (para matarmos saudades do planeta)

Um ano com poucas ou nenhumas viagens, com algumas explorações no registo vá-para-fora-cá-dentro e sem National Geographic Exodus Aveiro Fest. Em jeito de remedeio, e num ano em que o planeta esteve mais fechado em si, o Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura decidiu que 2020 “não vai ficar em branco” e por isso preparou “um bom serão de convívio mesmo que afastados”, uma espécie de best of das palestras de 2018 e de 2019 bem como duas palestras a estrear.

Não vai acontecer como estava planeado — como tudo o que nós tínhamos planeado —, mas, entre “contratempos e incertezas”, sempre vamos ter um cheirinho de Exodus, o evento que nos últimos anos prendeu às cadeiras do Centro de Congressos de Aveiro mais de 700 pessoas durante um fim-de-semana inteiro cheio de imagens reveladoras, pequenas revoluções mundiais, vozes mudas amplificadas, animais e pessoas em vias de extinção.

“Depois do enorme sucesso das três primeiras edições do Exodus, 2020 obrigou-nos a todos a suster a respiração para deixar o planeta respirar e para redefinirmos prioridades, questionarmos a humanidade e o nosso papel em ambos”, escreve a organização do evento, que decorrerá a 12 de Dezembro, a partir das 15h.

Foto Danielle vai "regressar" do Exodus Anna Costa

A tarefa “não foi fácil”, mas a organização escolheu as talks de Danielle Da Silva, fundadora do projecto Photographers Without Borders e Personalidade do Ano Exodus 2019, a fotógrafa de aventura Krystle Wright, Timothy Allen, autor da série Human Planet, da BBC, e Yann Arthus-Bertrand, Personalidade Exodus 2018, fotógrafo, Embaixador da Boa Vontade das Nações Unidas e realizador de Home e Human. O representante português na selecção será o fotógrafo e realizador de documentários Joel Santos.

Foto Daniel Rodrigues

“Quem nunca teve a oportunidade de assistir nos anos anteriores este é o ano em que pode sentir um pouquinho do que se vive em pleno Exodus. Para quem assistiu anteriormente, este é o ano de matar saudades”, diz a organização do evento, que dá as boas vindas às palestras do fotógrafo Daniel Rodrigues, World Press Photo em 2013, e do fotógrafo e realizador subaquático Nuno Sá, autor da série Mar, a Última Fronteira.

Foto O mergulhador Nuno Sá Daniel Rocha

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta versão online do Exodus é paga (cinco euros), mas têm acesso gratuito todos os que compraram bilhete para esta edição e mantenham a compra para 2021. Se ao invés preferir optar pelo reembolso, poderá enviar um email (até ao dia 7 de Dezembro) com os dados da compra e os dados bancários para que o evento proceda à devolução do dinheiro.

Para além disso, o Exodus apresenta a exposição Discover the World Through Image em dois espaços de Aveiro, a Galeria da Antiga Capitania do Porto de Aveiro e o edifício Atlas. A inauguração está marcada para o dia 28 de Novembro e ficará patente até ao dia 31 de Dezembro.

Como sempre, a entrada é gratuita.