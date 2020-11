Cascais em flor com cinco mil Estrelas de Natal pelas ruas

As flores deveriam estar apenas pelo parque Marechal Carmona, “por causa da Vila Natal”, informa a autarquia de Cascais. Mas, como a “pandemia obrigou a reformular o conceito” do evento, as flores, cuja plantação foi “planeada ainda em 2019”, fizeram-se às ruas.

São cerca de cinco mil exemplares de Estrelas de Natal (Euphorbia, de seu nome científico), que estão a ser plantadas por várias zonas do concelho. A partir desta sexta-feira já poderão ser admiradas na sua plenitude. “Frágil”, lembra a autarquia, “esta espécie, requer muitos cuidados, pelo que não é possível levá-la a todo o lado”.

Pelo trecho Cascais-Estoril, a plantação é feita na Marginal, Praça Sá Carneiro, Av. Combatentes da Grande Guerra, Praça 5 de Outubro.

Por Carcavelos-Parede: Parque Quinta da Alagoa, Marginal, junto ao D. Pepe.

Em São Domingos de Rana, no Parque Urbano da Quinta de Rana.

Para breve, Cascais promete ainda novidades em relação à Vila Natal em tempos de cuidados redobrados com a pandemia.

