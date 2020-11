Milhares despedem-se de Maradona: as imagens do velório

O velório de Diego Armando Maradona decorre desde as 9h de Portugal continental, na Casa Rosada, o palácio presidencial da Argentina. Já houve lágrimas, acenos e vénias. Emoção, desespero e sorrisos. Camisolas, flores e bandeiras. A cerimónia durará pelo menos até às 19h portuguesas, mas ainda há milhares de pessoas, em filas intermináveis, à espera da sua vez de entrar na sala onde está depositado o corpo de Maradona, coberto com uma bandeira da Argentina e as duas camisolas da vida do craque: a da selecção e a do Boca Juniors.