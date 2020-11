Mário Ferreira lança OPA sobre Media Capital ao valor mínimo de 0,67 euros por acção

Cumprindo a determinação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o empresário Mário Ferreira lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre cerca de 70% do capital da Media Capital, ao preço mínimo de 0,67 euros por acção, contrapartida que pode subir se o auditor independente determinar um valor superior para a empresa.

De acordo com o anúncio preliminar, divulgado esta quarta-feira, “a contrapartida oferecida pelas acções objecto da oferta, a pagar em numerário, será a que resultar da determinação do Auditor Independente acrescida de 2% (dois por cento), desde que não inferior a 0,67 euros caso em que será este o valor da contrapartida, em conformidade com os termos da Deliberação e o disposto nos artigos 185.º, n.º 5, e 188.º, ambos do Código de Valores Mobiliários”.

Mário Ferreira, que acaba de ser eleito presidente da Media Capital, controla 30,22% do capital da empresa que detém a TVI e a Rádio Comercial, entre outros activos. Juntamente com empresário, vários accionistas assumiram, recentemente, participações relevantes na empresa, entre as quais Paulo Gaspar do grupo Lusiaves (23%), ou a Biz Partners (11,9725%), que no total representam cerca de 60% do capital.

A OPA, lançada através da Pluris Investments, SA, tem carácter obrigatório e tem por objecto a totalidade das acções representativas do capital social e dos direitos de voto empresa, ou seja, representativas de 69,78% do capital social da sociedade visada. Assim, a Pluris fica obrigada “a adquirir a totalidade das acções objecto da oferta que, até ao termo do respectivo prazo, forem objecto de válida aceitação pelos destinatários da oferta.

O controlo da TVI tem estado envolto em intensa polémica e disputa entre grupo empresariais. Ainda esta semana, a ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social notificou o grupo de media de que se mantém a falta de transparência sobre quem tem mandado de facto na empresa desde Maio. Essa notificação não teve efeitos práticos na Assembleia-Geral que nomeou os novos órgãos sociais da empresa.

O controlo da dona da TVI também está a ser disputado pela Cofina, que lançou em Agosto uma OPA sobre 100% do capital da empresa, alterando uma oferta inicial, de 21 de Setembro de 2019. A contrapartida oferecida é de 0,415 euros por acção.