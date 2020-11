Televisores desligados para Bilardo: família esconde morte de Maradona ao ex-treinador

A família de Carlos Bilardo decidiu simular uma avaria na televisão, para evitar que o antigo seleccionador argentino tome conhecimento da morte de Diego Maradona, por temer um agravamento do seu estado de saúde - sofre de uma doença degenerativa.

Jorge, irmão de Carlos Bilardo, explicou em declarações à comunicação social local que a decisão foi tomada para proteger o antigo seleccionador, que levou a Argentina à conquista do título mundial de 1986, no qual Maradona foi a estrela.

“Para o Carlos, o Diego era o filho que ele nunca teve. Ele levou-o para muitos sítios onde trabalhou, saber da sua morte ia fazer-lhe muito mal”, referiu Jorge Bilardo, admitindo não saber como vai manter a mentira sobre o problema na televisão.

Bilardo, de 82 anos, trabalhou com Maradona, que faleceu na quarta-feira, aos 60 anos, na selecção da Argentina, no Sevilha e no Boca Juniors. Durante o período em que Maradona foi seleccionador da Argentina, Bilardo era director da federação de futebol do país.